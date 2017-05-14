خبير: فيروس الفدية تم تطويره مؤخرا لعمليات اختراق واسعة

قال الخبير في أمن المعلومات، يسري زكي، إن الهجمات الإلكترونية التي ضربت أكثر من 75 ألف جهاز كمبيوتر في العالم تعود إلى "فيروس" تم تطويره مؤخرا لعمليات اختراق واسعة وسريعة الانتشار، وبحسب المعلومات فإنه تم تطويره في أميركا.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن الحلول الفردية قد لا تجدي لمواجهة الفيروس الإلكتروني، بل يجب أن تكون ممنهجة عبر وجود توقعات مماثلة لمثل هذا الهجوم.

ونوه زكي بالإجراءات الاحترازية والاستباقية التي قامت بها السعودية، عبر إرسال تحذيرات للجهات الحيوية والحكومية، في ظل وجود سياسات مستمرة في التطبيق ومحدثة قادرة على وضع إجراءات بديلة في حالات الاستخدام.

وكانت تعرضت مؤسسات خدمية ومصانع وبنوك للهجمات في 100 دولة، كما أن الهجمات ضربت جامعات بالصين ووزارة الداخلية الروسية ومستشفيات بريطانيا.

وتعمل مايكروسوفت على إيجاد حلول لمساعدة عملائها لاستعادة أنظمتهم.