موجة هجمات إلكترونية.. والسعودية تنفي تعرضها للاختراق

في وقت طالت فيه الهجمات الإلكترونية بلدانا عدة حول العالم، أكدت السعودية بناءً على المعطيات المتوافرة لدى المركز الوطني للأمن الإلكتروني عدم تسجيل أي حالة اختراق للجهات الموجودة في الدولة حتى الآن.

وكانت المملكة قد قامت بإجراء احترازي واستباقي، من خلال إرسال تحذيرات مع الجهات الحيوية والحكومية، وإفادتهم بالمواقع التي قد تتعرض للإصابة وكيفية سد ثغراتها قبل أن تتعرض للاختراق.

وكانت الشرطة الأوروبية، المعروفة باسم اليوروبول، قد أعلنت أن الهجمات الإلكترونية الضخمة التي جرت يوم الجمعة لم يسبق لها مثيل وتستدعي تحقيقا دوليا.

حيث طال هذا الهجوم أكثر من 75 ألف جهاز كمبيوتر حول العالم.

وطالب قراصنة الإنترنت بدفع فدية في غضون 3 أيام ، وإلا فإن المبلغ سيزداد إلى الضعف، وفي حال لم يتم الدفع بعد سبعة أيام فإن القراصنة سيقومون بعدها بمحو الملفات.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، إن النظام الصحي البريطاني، وهو الجهة الحكومية الأكثر تأثراً بالهجمات قد تعافى من الاضطراب الناجم عن الهجوم الإلكتروني.

وأكدت أن 97% من الخدمات الصحية فى البلاد تعمل بصورة طبيعية.

وأوضحت رود أن 20% فقط من الصناديق المالية للخدمات الصحية الوطنية قد تأثرت، لافتة إلى أنه من أصل الـ48 التي تأثرت فإن معظمها عاد إلى مسار عمله الطبيعي، في حين أن 6 منها فقط أعمالها محدودة.