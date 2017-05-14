"الحزام والطريق" محاولة صينية لصياغة الاقتصاد العالمي

افتتح الرئيس الصيني، تشي جينبينغ في بكين قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، بمشاركة مسؤولين كبار من أكثر من 100 دولة، بينهم زعماء نحو 29 دولة على مدار يومي 14 و15 مايو الحالي، فيما يعد أكبر اجتماع في تاريخ الصين الحديثة.

ويهدف منتدى "الحزام وطريق الحرير" للترويج لرؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ لتوسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ودعمها باستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

في حين يقول مسؤولون صينيون إن الاستثمارات الصينية المرتبطة بمبادرة طريق الحرير، بلغت 60 مليار دولار منذ عام 2013، وسيبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في الخارج ما بين 120 و130 مليار دولار سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، جانب كبير منها موجه إلى الدول المشاركة في مشروع طريق الحرير، ما سيكون محركاً كبيراً لتعافٍ مطرد في الاقتصاد العالمي والتجارة الحرة والاستثمار، بحسب وجهة النظر الصينية.

ويعتبر المنتدى أوسع اجتماع دولي في إطار المبادرة التي أطلقها شي جينبينغ سنة 2013، من أجل إحياء طريق الحرير التجاري المشهور. كما يعدّ منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، أكبر وأوسع اجتماع تحتضنه الصين منذ تأسيسها عام 1949، ويحمل شعار "التعاون من أجل الرخاء المشترك".

ومن المرتقب أن يناقش القادة في المنتدى، التعاون في مجالات مختلفة، وعلى رأسها البنية التحتية والنقل والاقتصاد والتجارة والطاقة. كما يهدف إلى توسيع أنظمة المعايير الفنية وخطط البنية التحتية للبلدان التي تقع في طريق "الحزام والطريق"، وتعزيز النقل المتكامل، وممرات النقل البرية والبحرية والجوية على صعيد القارات، إلى جانب اتخاذ تدابير من أجل تذليل العقبات أمام التجارة والاستثمار بين البلدان الواقعة على طريق الحزام، وتعزيز التعاون الجمركي، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية.

ويشمل المنتدى أيضا دعم المشروعات الثقافية والتكامل المالي في أكثر من 60 بلداً في شرق ووسط وغرب آسيا وجنوب وغرب أوروبا، كما يبلغ حجم ميزانية "صندوق طريق الحرير" الرامي إلى دعم المنتدى 40 مليار دولار، في حين تصل ميزانية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى 100 مليار دولار.