140 % نموا قياسيا للدين العام الكويتي في سنة واحدة

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي نهاية الأسبوع الماضي عن نمو قياسي في إصدارات الدين العام، حيث بلغ 3.8 مليار دينار بنهاية مارس الماضي أو نحو 12.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 140% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت وتيرة إصدار أدوات الدين العام بدأت في النمو منذ شهر أبريل 2016، مع بدء العام المالي 2016-2017 الذي تتوقع فيه وزارة المالية تسجيل عجز في الموازنة بنحو يصل 9.5 مليار دينار.

وأصبح الدين العام كما في نهاية مارس الماضي يعادل 11% من الناتج المحلي.

وتشكل البنوك المحلية 100% من مشتري السندات المحلية، حيث تتراوح معدلات الفائدة على السندات بنحو 1.75% لآجال عام وتصل إلى 3.375% لآجل 7 أعوام.