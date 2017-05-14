3 معايير لمناقشة ميزانية السعودية لعام 2018..ما هي؟

تقيم وزارة المالية السعودية اليوم، ورش عمل لمناقشة إعداد الميزانية العامة الدولة للعام 1438/1439هـ،2018م، وتستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تراعي آلية إعداد الميزانية الجديدة احتياجات هذه الجهات، بما يتوافق مع التوجهات والأولويات الاقتصادية للدولة.

وتأتي الورشة في إطار توجهات الوزارة نحو تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، ورفع كفاءة إعداد مشروع الميزانية، مع اسـتحداث آليـات مطورة لإعدادها، بما في ذلك المشـروعات الرأسمالية، وآليـة اعتمادهـا بما يُمكّن الوزارات والهيئات الحكومية من التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق.

بما يحقق مبادراتها المرتبطة ببرنامج التوازن المالي 2020، الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يُسهم في تعزيز القدرة المالية والشفافية ودقة البيانات، فضلاً عن تأسيس قنوات تواصل متعددة بين المالية والوزارات والهيئات الحكومية وغيرها لأجل التواصل بشأن إعداد الميزانية بشكل مستمر وفعال.

وستقوم الوزارة من خلال هذه الورش بمناقشة ميزانية 2018، وفق 3 معايير جديدة، وهي الالتزام، والشفافية، والمشاركة، وتتكون الورش من 4 جلسات رئيسة، تناقش الأولى رأس المال البشري، والثانية تتعلق بمناقشة النفقات التشغيلية، والثالثة تتناول النفقات الرأسمالية، أما الجلسة الرابعة فستكون مراجعة لمسودة الميزانية.

يذكر أن نقاشات ورش العمل تأتي كثمرة لمجهودات إعداد الميزانية التي بدأت في فبراير 2017 وتستمر حتى نوفمبر 2017.