إنفستكورب: الهجوم بفيروس الفدية جريمة منظمة

اعتبر حازم بن قاسم، رئيس قطاع الاستثمار المؤسسي لمنطقة أوروبا لدى "إنفستكورب"، أن الهجوم الإلكتروني بـ #فيروس_الفدية الذي اجتاح دول العالم "جريمة منظمة".

وقال بن قاسم في مقابلة مع "العربية"، إن الهجوم الذي أوقع المزيد من الضحايا في آسيا وأوروبا، "يصنف على أنه هجوم عشوائي، استهدف آلاف الشركات والمؤسسات من أكثر من 150 دولة".

وأشار إلى دراسة إنفتسكورب، التي تظهر أن الشركات دفعت مليار دولار خلال العام 2016 من أجل تحرير نفسها من هجوم #قراصنة_الإنترنت.

وكان الهجوم الذي ضرب أهدافا في مختلف أنحاء العالم، أوقع أكثر من 200 ألف ضحية في 150 دولة، معظمها من الشركات، بحسب ما أكده مدير الشرطة الأوروبية "يوروبول".

وينتشر الفيروس الإلكتروني المعروف بـ WannaCry من خلال الإيميل وقد تمت السيطرة عليه مؤقتا، لكن يخشى الخبراء أن مخترعيه سيقومون بتطويره ومعاودة الهجمات.

ومن بين الشركات الكبرى المتأثرة بهذا الهجوم FedEx الأميركية وTelefónica الإسبانية وشركة RENAULT الفرنسية وشركة قطارات Deutsche Bahn الألمانية إضافة إلى عملاق الطاقة الصيني PetroChina.