لطالبي الجنسيات الأجنبية.. هكذا تكتشف عمليات الاحتيال

بعد أن راجت طرق الحصول على جنسية ثانية عبر الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تسابقت العديد من الدول الأجنبية لطرح خيارات الإقامة والجواز ضمن أجندتها الاستثمارية لاستقطاب الأثرياء من منطقة الشرق الأوسط، غير أن الكثيرين وقعوا في شباك الاحتيال خصوصاً بعد فضيحة جواز السفر الفنزويلية. فما الذي يجعل الاستثمار في الجنسية الثانية في منطقة البحر الكاريبي قانونية؟

وقالت جيزيل جابوريل برو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "باس برو" لخدمات الهجرة إن فضيحة جوازات السفر الفنزويلية تتمحور حول قيام بعض الموظفين الفاسدين في السفارة الفنزويلية في العراق ببيع جوازات سفر وتأشيرات غير قانونية للسوريين واللبنانيين والأردنيين والإيرانيين والعراقيين. والجدير ذكره أن القانون الفنزويلي لا يسمح للأفراد بالحصول على الجنسية وجواز السفر من خلال الاستثمار.

وقالت خلال حديث خاص مع "العربية.نت" "إن هناك عدداً قليلا من البلدان التي تسمح لك بالاستثمار في الحصول على الجنسية بشكل قانوني، وتشمل هذه كلاً من البل سانت كيتس ونيفيس، دومينيكا، أنتيغوا وبربودا، سانت لوسيا وغرينادا وكذلك بلدان مختارة في أوروبا مثل قبرص. وتندرج قانونية الجنسية الثانية عبر الاستثمار في هذه البلدان تحت التشريعات الدستورية التي تحدد آلية الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار، وضمانها مدى الحياة مما يعني أنه لا يمكن إلغاؤها مهما تغيرت الحكومات والعهود في المستقبل".

وأضافت "فعلى سبيل المثال، أسست دولة سانت كيتس ونيفيس برنامج الجنسية الثانية من خلال الاستثمار منذ أكثر من 30 عاماً عندما أصدرت قانون الجنسية في عام 1984.

وتحدد هذه القوانين الآلية لكيفية الاستثمار في الجنسية الثانية. فمعظم برامج منطقة البحر الكاريبي تطلب من المستثمر أن يقوم بتقديم طلبه عبر وكيل معتمد من قبل الحكومة وأن الاستثمار في الصناديق الحكومية أو المشاريع العقارية المعتمدة أو المشاريع التجارية أو السندات الحكومية. كما يتعين على مقدم الطلب أن يخضع للتدقيق الأمني ويثبت مصدر أمواله المستخدمة في الاستثمار.

أهم النصائح لتفادي الاحتيال

وقالت جابوريل برو إنه يتحتم علينا أولاً معرفة الحقائق من الأوهام. "عندما تقترب من عرض للحصول على جواز سفر ثانٍ قانوني، تحقق أولاً من أن البلاد تدير برنامج يمنح الجنسية من خلال الاستثمار. اطلب دائما نسخة من القانون الدستوري الذي يسمح للبلد بمنح الجنسية عن طريق الاستثمار. كما يجب التأكد من أن الوكيل الذي تتعامل معه هو ممثل معتمد من قبل الحكومة - يمكنك معرفة الوكلاء المرخص لهم على مواقع الحكومة الرسمية للجنسية الثانية من خلال الاستثمار".

وأخيرا، هناك إجراءات محددة لتقديم الطلب تشمل تقديم وثائق معينة مثل شهادة الميلاد، وإفادة حسن سيرة وسلوك من الشرطة، وإثبات مكان الإقامة، والبيانات المصرفية وغيرها. تستغرق هذه العملية بين 3-6 أشهر. لا يمكن لأحد الحصول على جواز سفر فقط. إذا كان العرض يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، ربما هو صحيح.

لكن في حال بدأت بالخطوات الرسمية لطلب الجواز، ما هي العوامل الهامة التي يجب أخذها في عين الاعتبار لضمان أن استثمارك في جنسية ثانية هو ضمان حقيقي للمستقبل؟

وأضافت جابوريل برو، "عند الاستثمار في جواز سفر ثان، يتم تحديد البرنامج الملائم لاحتياجاتك حسب ملفك الشخصي. على سبيل المثال، بعض البرامج هي أقل تكلفة في حال كان الطلب شاملاً لجميع أفراد العائلة، إضافةً إلى الأبناء الأكبر سنا في نفس الطلب. بعض البلدان مثل سانت كيتس ونيفيس تسمح لك بتسجيل المولود الجديد الخاص بك مجاناً، والبعض الآخر يتقاضى رسوماً قليلة مثل دومينيكا (2000 $). حتى وإن لم يكن لديك أطفال حتى الآن ولكن تخطط لعائلة يمكن للمستشار الخاص بك أن يساعدك على اختيار البرنامج المناسب للعمل بالنسبة لك في المستقبل. يتيح لك برنامج أنتيغوا وبربودا إمكانية الوصول إلى كندا بدون تأشيرة بينما يسمح لك برنامج غرينادا بالسفر إلى الصين بدون تأشيرة. لذا، بناء على احتياجاتك، قد تكون برامج معينة أفضل لك بالمقارنة مع غيرها".

طلب الإقامة أو الجواز

ويختلف الهدف بين الأفراد الباحثين عن الإقامة عن أولئك الذين يريدون الجنسية الثانية من خلال الاستثمار. حيث إن معظم الأفراد الذين يختارون الاستثمار في برامج الجنسية الكاريبية لا ينوون العيش هناك، إنما يرغبون في التمتع بفوائد السفر بدون تأشيرة مع مواصلة حياتهم في بلد إقامتهم الحالي. وكثيرا ما يكون للإقامة تاريخ انتهاء صلاحية على عكس الجنسية التي تكون مدى الحياة. إن العديد من برامج الجنسية الأكثر شعبية تسمح لك أيضا بنقل الجنسية لأطفالك وهذا الامتياز لا تقدمه لك برامج الإقامة.

الاستثمار العقاري

عندما تخطط للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار العقاري، ابحث دائما عن مستشار خبير ليعطيك المشورة السليمة. إن المستشار الخبير سيساعدك في التحقق من العقود نيابة عنك، واختيار أفضل الوحدات التي يمكن تأجيرها أو بيعها بعد فترة العقد والتفاوض للحصول على أفضل الأسعار. فاختيار موقع جيد هو أمر مهم وكذلك الفريق الذي يبني ويدير العقار. فالعقارات غير المخدومة بشكل جيد تنخفض قيمتها بشكل سريع. فالمشاريع المدعومة من قبل فندق ذي اسم يضمن معدلا ثابتا من عائدات الإيجار خلال الفترة الأولية للاستثمار لذلك يجب عليك البحث عن أفضل العرض الأمثل والمتكامل.

الضرائب

ويختلف نهج الدول أيضاً في فرض الضرائب على الأفراد وعلى الدخل الخارجي والداخلي المصدر، ومن المهم النظر فيها عند اختيار برنامج للاستثمار. إن معظم الدول التي تقدم برامج الجنسية من خلال الاستثمار لا تفرض ضريبة على الدخل العالمي، ولكن العمل مع مستشار مطلع سيساعدك على الاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي يوفره العديد من هذه البلدان. على سبيل المثال تفرض قبرص ضرائب منخفضة على الشركات، وهناك العديد من الإعفاءات لتشجيع الاستثمار. فمعرفة الطريقة التي تريد بها استخدام الأصول سيساعدك في جني أقصى قدر من الأرباح بأقل التكاليف.

وأضافت جيزيل "أثبتت البلدان التي عملت برامجها على مدى فترة طويلة أنها استثمار آمن. ويعود تاريخ إنشاء بعض برامج الجنسية من خلال الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي إلى أوائل الثمانينيات والتسعينيات واستغرقت الكثير من الوقت لجعل برامجها أكثر شفافية. وأدى ذلك إلى نتائج إيجابية للغاية مثل السماح بدخول منطقة الشنغن من دون تأشيرة مما يعطي هذه الجوازات قيمة أكبر.