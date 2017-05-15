لماذا لم تغير مصر أوراقها النقدية؟

قال هاني توفيق الرئيس التنفيذي لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، إن اقتراح تغيير شكل إصدار العملة المصرية، "لا بد أن يكون قرارا مفاجئا من الجهات السيادية بالدولة، ولا يصح أن يخضع إلى نقاش مجتمعي".

وأشار توفيق في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن تطبيق مثل هذا الإجراء في الهند "أخرج نحو 44 مليار دولار من البيوت"، مؤكدا على أهمية هذا الإجراء للحد من الفساد، ومن أجل إجبار الناس على استبدال العملة، واستخدام القنوات البنكية والمصرفية عبر الأجهزة والبطاقات، والتقليل من الاعتماد على الكاش.

وتحدث عن ما يعانيه النظام المصرفي المصري، من "قلة السيولة ومعظم الأموال موجهة إلى أذون خزانة والموجه منها للمشروعات قليل جدا".