سوروبات: الإسلامي للتنمية فتح إفريقيا للشركات العربية

قال عصام بن يوسف، المدير الدولي لشركة سوروبات الدولية، إن قروض البنك الإسلامي للتنمية، منحت الشركات العربية أفضلية أمام المنافسة في السوق الإفريقية بالمشاريع التنموية الكبرى.

وأشار بن يوسف في مقابلة مع "العربية" إلى أن البنك الإسلامي للتنمية أعطى الفرصة لشركة سوروبات لتوسيع نشاطها في إفريقيا، عبر مشروع قام البنك بتمويله، وبلغت كلفته نحو 500 مليون دولار.

وتحدث عن المنافسة "الشرسة مع الشركات التي لا تحب أن تدخل الشركات العربية إلى إفريقيا"، مؤكدا أن سوروبات أنجزت المشروع بالكامل منذ سنتين، وجرى افتتاحه بحضور قادة ورؤساء من دول غرب إفريقيا.