ماكرون:تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي ليست من المحظورات

أكد الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون، عقب اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن فكرة تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي ليست من المحظورات.

وأشار ماكرون إلى أنه يريد حماية أفضل للعمال في أوروبا، مستبعدا ما تم تداوله عن تحويل ديون دول منطقة اليورو إلى دين للمنطقة ككل.

من جهة أخرى، قال ماكرون إنه يرى مجالات للتعاون مع ألمانيا في الأجل القصير، خاصة في ما يتعلق بسياسة مشتركة للجوء، وحماية العمال والتجارة الثنائية، مؤكدا ضرورة تقليص الإجراءات الإدارية.

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنها والرئيس الفرنسي اتفقا على وضع خارطة طريق متوسطة الأجل تستهدف تعميق تكامل الاتحاد الأوروبي، وجعل منطقة اليورو أكثر صمودا أمام الأزمات.

وأوضحت ميركل أن أداء ألمانيا لن يكون جيدا في الأجل الطويل إلا إذا كان أداء أوروبا جيدا، والذي بدوره يعتمد على أداء قوي لفرنسا، مضيفة أن حكومتي البلدين ستعقدان اجتماعا لبحث القضايا الجوهرية في يوليو المقبل.