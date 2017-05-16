نمو إنتاج المصانع الأميركية بأسرع وتيرة في 3 سنوات

ارتفع إنتاج المصانع الأميركية في أبريل/نيسان بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات بدعم من زيادة إنتاج السيارات، وهو ما يدعم وجهة النظر القائلة بأن النمو الاقتصادي يتعافى في الربع الثاني بعد أداء متباطئ في بداية العام.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الثلاثاء، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ارتفع واحدا بالمئة الشهر الماضي مسجلا أكبر زيادة منذ فبراير/شباط 2014 وبما فاق كثيرا توقعات المحللين.

وقاد إنتاج السيارات ومكوناتها نمو إنتاج المصانع بارتفاعه خمسة بالمئة في أبريل/نيسان بعد انخفاضه 3.6% في الشهر السابق.

وزاد الإنتاج الصناعي الإجمالي 1% الشهر الماضي، مسجلا أيضا أكبر زيادة منذ فبراير/شباط 2014 مع نمو أنشطة استخراج الفحم والحفر وخدمات الدعم بقطاع النفط والغاز. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع إنتاج المصانع 0.3% الشهر الماضي.

وبدأ قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو 12% من الاقتصاد الأميركي، في التعافي مع انحسار الضغوط التي تعرض لها لفترة طويلة جراء هبوط أسعار النفط وقوة الدولار وتراكم المخزونات.

واستفاد القطاع من تحسن ثقة الشركات وسط وعود من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتبني سياسات في صالح الشركات مثل التخفيضات الضريبية وتبسيط القواعد التنظيمية.