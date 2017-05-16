نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو رغم دعوات الحماية

زاد الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مارس/آذار حيث ارتفعت الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا في مؤشر على عدم تأثر التجارة العالمية حتى الآن بدعوات الحماية.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الثلاثاء، إن منطقة العملة الموحدة المؤلفة من 19 دولة سجلت فائضا في تجارة السلع بلغ 30.9 مليار يورو، ما يعادل 34.1 مليار دولار في مارس/آذار، وفقا لأرقام غير معدلة في ضوء العوامل الموسمية.

وفائض مارس/آذار يقترب من مثلي فائض فبراير/شباط البالغ 17.8 مليار يورو، ويتجاوز فائض الفترة ذاتها قبل عام البالغ 28.2 مليار.

وزادت صادرات دول منطقة اليورو بقيادة ألمانيا 13% على أساس سنوي في مارس/آذار ليصل الإجمالي إلى 202.3 مليار يورو وفقا للبيانات غير المعدلة.

وارتفعت واردات المنطقة 14% لكن من قاعدة أدنى مما يظهر عدم تأثر تدفقات التجارة بتنامي دعوات الحماية من ساسة مثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتظهر الأرقام المعدلة في ضوء العوامل الموسمية فائضا تجاريا لمنطقة اليورو قدره 23.1 مليار يورو في مارس/آذار مقارنة مع 18.8 مليار يورو في فبراير/شباط حيث زادت الصادرات 1.4% وانخفضت الواردات 1.1%.