هل ينجح قطاع الوجبات السريعة بالتحول لنمط غذاء صحي؟

لطالما ارتبطت سرعة إيقاع الحياة العصري بنمط وأسلوب الغذاء، غير أن زيادة وعي المستهلك دفعت العديد من مطاعم الوجبات السريعة لتغيير معاييرها وتقديم وجبات أكثر صحية واستدامة، فهل تنجح تلك المبادرات في رفع القيمة الغذائية للوجبات وتحقيق الشركة للأرباح في نفس الوقت؟.

حيث أعلنت ماكدونالدز عن إطلاق تغييرات ملموسة على قائمتها عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأن هذه التغييرات التي تُطلقها ماكدونالدز في إطار حملة "نجود بالأفضل، كل يوم" أن تتيح أمام المستهلكين فرصة الاستمتاع بمأكولات ذات قيمة غذائية أفضل مع الحفاظ في الوقت عينه على طعم أطعمتهم المفضّلة مثل البطاطس المقلية World Famous Fries، وماك تشيكن، وماك فيليه السمك Filet-O-Fish، وغيرها.

وخفضت الشركة نسبة الدهون المتحوّلة في أطعمتها المقلية حتى 0.01%،حيث أتمّت العلامة بنجاح عملية التحول إلى زيت الطهي الجديد الذي يشكّل مزيجاً من زيت دوّار الشمس وزيت الكانولا في مطاعمها التي يفوق عددها 500 في دول الخليج، وعبر كامل سلسلة التوريد الخاصة بها. وتُعتبر هذه التركيبة الجديدة من الزيت أفضل للمستهلكين، إذ تحتوي 80% أقل من الدهون المشبعة. إلى جانب تخفيضها لمحتوى الدهون في المايونيز الكلاسيكي. وبعد عدد من الأبحاث المكثفة واختبار المنتجات، أصبحت الوصفة الجديدة للمايونيز تحتوي سعرات حرارية أقلّ بنسبة 50%.

وتعتبر الاستدامة أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى ماكدونالدز إلى تحقيقها على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء. وكجزء من سياستها المستدامة تجاه الأسماك، أعلنت الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي أن جميع أسماكها تأتي من مصادر تلتزم بممارسات صيد الأسماك المستدامة.

وقال طارق القاضي، مدير التسويق في ماكدونالدز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "في ماكدونالدز تأتي التغيرات الجديدة في رفع القيمة الغذائية للأطعمة المقدمة لحرصنا على توفير الأفضل لعملائنا، وكوننا الرواد في القطاع، نسعى لنكون أفضل على الدوام، حرصاً على أن يشعر كل شخص يرتاد مطاعمنا بالرضا تجاه الخيار الذي قام به. ويبدو ذلك جلياً في التغييرات التي أعلنا عنها والتي تؤكد على التزامنا بتقديم أحدث الابتكارات وأفضل التغييرات في مجال الأغذية والاستدامة".