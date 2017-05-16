"العمل":توظيف السعوديين بنظام "الساعات" في القطاع الخاص

تتَّجهُ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إلى إطلاق نظامٍ جديدٍ تحت مسمى "العمل المرن".

ومن شأن هذا النظام الجديد، إعطاء العامل السعودي وصاحب العمل مرونةً في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور)، وبحيث تكون أجور العاملين بالساعة مرَّة كل أسبوع، ودون إلزام صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

كما يشمل ذلك، التسجيلَ في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحيِّ، وتعويضَ مكافأةِ نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، فيما يجب التزام صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين -طوال الوقت- المماثلين، من حيث السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل.

يذكر أن التنظيم سيسهم في زيادة توظيف السعوديين في مختلف المجالات، إذ إن البعض يحتاج إلى وقت إضافي للعمل دون الحاجة إلى عقد مستمر.