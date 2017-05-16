3 محاور اقتصادية في "قمة الشباب" بالمملكة.. ما هي؟

تحدث رئيس مجموعة "غلوبال شايبرز"، محمد طمليه، عن قمة الشباب التي تم تنسيقها من قبل البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة " Global Shapers "ومكتب رؤية 2030، مشيرا إلى أن أبرز المحاور للقمة كانت مواضيع اقتصادية من ضمنها تقليل البطالة في المملكة.

وقال طمليه، في لقاء سابق مع "العربية" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المحاور الأساسية للقمة ركزت على تعريف الشباب بالفرص الوظيفية في السعودية ومساعدتهم على اختيار نطاق أعمالهم، إلى جانب العمل على زيادة وجود المرأة في سوق العمل وتمكينها من تولي مناصب قيادية في القطاع الخاص.

أما المحور الثالث، فتركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات عالمية، وإيجاد سبل التمويل المناسبة لهذه الشركات، وتسهيل الإجراءات أمام إنشائها وضمان استمراريتها.