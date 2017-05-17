900 مليون دولار حجم استثمار ريادة الأعمال الرقمية بدبي

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالشراكة مع "عرب نت" النسخة الثانية من تقرير "وضع الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2016"، الذي يدرس أوضاع المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يظهر تقرير وضع الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2016 أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت دول المنطقة في جذب الاستثمارات في ريادة الأعمال الرقمية، مما يعتبر نتيجة واضحة للتوجه الاستراتيجي الشامل لدولة الامارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة دبي خصوصاً نحو دعم الابتكار والاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي، كما يعزز من مكانة الدولة كوجهة مثالية والاختيار الأول لمجتمع روّاد الأعمال والمستثمرين العرب".

وأضاف: "يأتي تدشين التقرير تماشيا مع المبادئ الأساسية لخطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021، حيث تعمل المؤسسة على دعم رواد الأعمال من الشباب، والنهوض بهم نحو ريادة الأعمال انطلاقا من الأسواق المحلية ومروراً بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما نحرص على تعزيز المواهب الشابة من القطاع وإعداد جيل متميز من أجل رفع أسم الدولة عالياً وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية".

وأشار الجناحي أن التقرير، الذي شمل مشاركة 150 مؤسسة تمويليّة و760 صفقة ناجحة بالشركات الناشئة في المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية، قد أظهر نتائج قياسية حققتها دولة الإمارات خلال العام 2016، حيث استحوذت الدولة على ما نسبته 90% من حجم الاستثمارات في ريادة الأعمال الرقمية في المنطقة والتي تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار.

وأكد الجناحي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو اقتصادنا الوطني، فضلاُ عن البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع انتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021.

وقال عمر كريستيديس، مؤسس والرئيس التنفيذي لعرب نت: "شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل رقم قياسي في تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في عام 2016: أطلقت أكثر من 30 مؤسسة استثمارية جديدة، واستثمر أكثر من 900 مليون دولار في عام 2016 وحده، أي أكثر من قيمة جميع الاستثمارات بين 2013-2015 مجتمعة".

وقد احتفظت دولة الإمارات، للسنة الرابعة على التوالي، بمركز الصدارة فيما يخص الشركات الناشئة الرقمية مع استضافتها لثلث عدد المستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (33%) كما تتمتع الإمارات بأعلى عدد من المستثمرين برأس المال الجريء في المنطقة (19). وتصدّرت الدولة بالنسبة لعدد الاستثمارات في كل بلد وبفارق شاسع مع 234 صفقة (2013-2016)، وهو أكثر من ضعف عدد الصفقات في البلاد الأخرى. مع سيطرة دولة الإمارات على إجمالي الأموال المستثمرة، وبالأخص مع صفقتي كريم (350 مليون دولار) وسوق.كوم (275 مليون دولار).

