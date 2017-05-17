الجدعان: سنواصل رفع كفاءة الإنفاق وميزانية 2018 توسعية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن ميزانية العام القادم ستكون ميزانية توسعية، مؤكدا أنها ستكون متماشية مع برنامج التوازن المالي 2020.

وأضاف الجدعان أن زيادة الإنفاق في ميزانية عام 2018، سيتم تمويلها عبر تخفيض المصاريف غير الضرورية، والعمل على زيادة الكفاءة، والاستثمار في المشاريع الأكثر إنتاجية.

كما أكد الجدعان أن تحقيق التوازن المالي يعتبر هدفا أساسيا لخطة المملكة بتقليص الاعتماد على النفط، والتي تشمل إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، إلى جانب خصخصة بعض الأصول.

وقد بدأت الحكومة بإعداد ميزانية عام 2018 في يناير الماضي، وستكون المسودة الأولى جاهزة خلال شهرين، بحسب الجدعان.

وعن الضرائب المرتقبة، قال الجدعان إن العمل جار على تطبيق ضريبة السلع، حيث بدأت الحكومة بتهيئة الأسواق لتطبيقها، وتعمل على التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.