"التعاون الإسلامي" يستهدف رفع التجارة البينية إلى 25%

ارتفعت التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال 10 سنوات من 15 إلى 20%، والهدف التالي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية رفعها إلى 25% بحلول العام 2025. فما هي الأدوات لتحقيق ذلك؟

تضم منظمة التعاون الإسلامي ربع دول العالم. وأبعد من الشعارات والخطابات، تقوم مؤسستان من مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بعمل دقيق لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء. ويبدو أن الأرقام بدأت تظهر تطوراً نوعياً.

فخلال العقد الممتد بين 2005 و2015، حققت مجموعة البنك الإسلامي هدفها بزيادة التجارة بين الدول الأعضاء من 15.5% إلى 20.3%، وذلك بفضل نمو التجارة البينية بـ 31%.

وخلال الفترة نفسهاـ ازدادت الصادرات البينية من 143 مليار دولار إلى 344 مليار دولار، بزيادة 155%.

وخلف هذا النجاح مؤسستان، هما: المؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمارات وتأمين الصادرات ICIEC، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC.

وتقوم المؤسستان بتوفير التمويل والتغطية التأمينية للتجارة بين الدول الأعضاء، وقد كانت الشراكة بينهما تحت الضوء في جلسة أدارتها العربية ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامية في جدة.

وقال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمارات وتأمين الصادرات، "في حين يتجاوز حجم عمليات المؤسستين 10 مليارات دولار، لا تزال بعض العقبات تعترض تقديم التغطية التأمينية للتجارة الإسلامية، ومن أهمها شح المعلومات التأمينية.

إلى ذلك، قال أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، " من الخدمات التي تقدمها ITFCو ICIEC إنها توفر فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يبدو أنها تحظى باهتمام خاص من المجموعة. لكن من الواضح أن بنوك المنطقة العربية لم تستفد بما يكفي من الفرص التمويلية التي تقدمها مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية".