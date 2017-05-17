عضو "شورى": نفاد حساب التقاعد العسكري بعد 6 سنوات

دق عضو في مجلس الشورى "ناقوس الخطر" من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة من الوضع المالي للمؤسسة العامة للتقاعد ونفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، مشيراً إلى تلاشي مقدرة المؤسسة على تحقيق الاستمرارية في صرف معاشات التقاعد خلال سنوات قليلة.

وحذر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، الدكتور سعيد الشيخ، من سوء الحساب العسكري خصوصاً، لافتاً إلى أن الاشتراكات الجديدة للعاملين الحاليين والتي بلغت 14.2 مليار ريال لم تكفِ لتغطية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والتي بلغت 25 مليار ريال، موضحاً أن هذا يعني أن المؤسسة سيلت أصولها لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين، ما سيؤدي إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية وتآكلها في الحساب، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

واستند الشيخ خلال دراسة المجلس لتقرير المؤسسة، إلى التقديرات الاكتوارية الواردة في تقريرها، حيث أوضحت أن الأصول الاستثمارية لهذا الحساب ستتلاشى في العام 1443هـ أي بعد 6 سنوات من الآن، مبيناً أن ذلك سيشكل اضطراباً في سوق الأسهم عند قيام المؤسسة بتسييل أصولها، وما يمثله هذا من أعباء مالية على الدولة في تحمل المعاشات التقاعدية من موازنة الدولة.

وقال إن إجمالي معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين بلغ 54.8 مليار ريال، في حين أن عائدات الاستثمارات للاشتراكات لهم وللعاملين حالياً بلغ 7.2 مليار فقط، أي أن الفارق (47.6 مليار ريال) تم تغطيته من الاشتراكات الجديدة للعاملين المدنيين والعسكريين الذين هم على رأس العمل حالياً.