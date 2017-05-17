"التجارة": "مراس" توفر منظومة متكاملة تضم خدمات حكومية

قال نائب وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد البواردي إن مبادرة "مراس" توفر منظومة متكاملة تضم خدمات حكومية، فهي تشمل منصة إلكترونية تضم متطلبات بدء العمل التجاري والاستثماري في المملكة، مع هندسة الإجراءات المقدمة من الجهات الحكومية التي لها علاقة في بت أو ممارسة العمل التجاري. كما توفير مراكز الخدمة الشاملة في مختلف أنحاء المملكة، فضلاً عن جزئية التكامل مع الجهات المختلفة ومحتوى التفاعلي لشرح كيفية بدء العمل التجاري.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن المنصة تشمل روابط لخدمات قطاع الأعمال لتسهيل وصول المستثمر لها، مؤكداً أن مبادرة "مراس" توفر نموذجا إلكترونيا موحدا للاستفادة من عدة خدمات حكومية.

ولفت إلى أن تطوير المنصة سيتم على عدة مراحل، بعدما أُطلقت المرحلة الأولى اليوم بالتعاون مع 5 جهات حكومية: وزارة التجارة، وزارة العمل، مجلس الغرف السعودية، هيئة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للخدمات الاجتماعية. حيث بات بالإمكان فتح ملف خاص ببداية العمل التجاري في 5 جهات حكومية في خطوة واحدة.

وأكد أن المرحلة الثانية الكامنة في توفير مراكز "مراس" للخدمة الشاملة سوف يتم إطلاقها بعد شهر رمضان، بحيث يستطيع موظف واحد بتقديم خدمات جميع الجهات الحكومية المنوطة ببدء الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وكشف أن الهدف الرئيسي يمكن في فتح الإمكانية أمام المستثمر ببدء العمل التجاري مع كافة الجهات الحكومية من ناحية الرخص والتأشيرات والشهادات المطلوبة في يوم واحد.