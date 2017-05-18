صندوق النقد: السعودية خفضت العوائق أمام القطاع الخاص

أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تحقق تقدماً جيداً في خفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي، وهو ما يُسهل بدء مشاريع الأعمال.

وأشار رئيس فريق صندوق النقد إلى السعودية، تيم كالن، إلى أن المملكة تتمتع بأصول مالية قوية وبمديونية منخفضة، الأمر الذي يسمح لها بتأخير توازن الميزانية وبالتالي تقلص التأثيرات السلبية على النمو في الأجل القصير.

وأعلن الصندوق أن ربط سعر الصرف بالدولار يبقى نظاما ملائما للمملكة نظرا لهيكلها الاقتصادي.

وحذر صندوق النقد الدولي السعودية من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة، موضحاً أن تخفيضات سريعة للعجز قد تلحق ضرراً بالاقتصاد.