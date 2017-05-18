الإفراج عن الشريحة الثانية من قرض مصر خلال أسابيع

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر كريس جارفيس اليوم أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق "في غضون أسابيع" على صرف الشريحة الثانية من القرض الموقع مع مصر.

وأبلغ جارفيس أن الشريحة الثانية والبالغة 1.25 مليار دولار ستصرف "في اليوم التالي لاجتماع المجلس التنفيذي".

وزار وفد من صندوق النقد القاهرة الأسبوع الماضي لإجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح.

وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر يوم الجمعة، قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة، لافتاً إلى موافقته مبدئيا على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت وزارة المالية المصرية إن مراجعة الصندوق "شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

وشدد جارفيس على ضرورة كبح التضخم في مصر، مشيراُ إلى ضرورة احتواء التضخم والتيقن من أن ميزانية الضمان الاجتماعي تعمل حسب الخطة الموضوعة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 % في أبريل.

من جهة أخرى، أعرب جارفيس عن تفاؤله بشأن جهود مصر لإلغاء الدعم لمنتجات الطاقة على مدى ثلاث سنوات.