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ماي تتعهد بالقضاء على عجز الميزانية البريطانية بـ5 سنوات

المصدر: لندن – رويترز
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قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستتعهد بالقضاء على العجز في الميزانية بحلول منتصف العقد القادم وهو ما يسمح بزيادة الاقتراض لدعم الاقتصاد أثناء استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيعلن حزب المحافظين الحاكم بزعامة ماي برنامجه الانتخابي اليوم استعدادا للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثامن من يونيو.

وقالت الصحيفة إن ماي ستتعهد أيضا بالعمل على خفض ضريبة الشركات من 20 إلى 17 % بحلول عام 2020 .

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#ماي, #بريطانيا, #بريكزيت, #الاقتصاد البريطاني, #خفض الضريبة

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