شركات أجنبية تخطط للاستحواذ على سلاسل مطاعم بمصر

قال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز حاتم زكي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن عددا من الشركات الأجنبية تجري مفاوضات حاليا للقيام بمجموعة استحواذات على سلاسل مطاعم محلية في مصر بمبالغ كبيرة.

وأضاف زكي أنه وبسبب مشاكل تحويل العملة في 2016، فقد تأثرت كل حصص الشركات الأجنبية من سلاسل المطاعم الموجودة في مصر وقد تم حل هذه المشكلة بعد تعويم العملة.

ولفت إلى أنه ومنذ عام 1970 وحتى منتصف التسعينات كانت تسيطر سلاسل مطاعم الوجبات السريعة على قطاع الفرانشايز، وبعد ذلك تخطت ذلك إلى قطاعات أخرى مثل الملابس الجاهزة والأحذية، ومؤخرا بدأت تدخل شركات من لبنان والخليج والمغرب.

وفي سياق متصل أكدت الجمعية المصرية للفرنشايز أن إجمالي الاستثمارات بمجال الفرنشايز تقدر بنحو 60 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة.

إضافة إلى أن عدد أنظمة الفرنشايز القائمة بمصر تتجاوز الـ600 نظام بين أنظمة عالمية ومحلية، تتنافس معاً على مبيعات سنوية تقدر بنحو 12 مليار جنيه وتوفر 800 ألف فرصة عمل مباشر و1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة.

وتمثل العلامات التجارية المحلية في مصر نحو 42% من مجموع "العلامات التجارية"، بينما 85% منها علامات أجنبية.

وكانت معظمها من الولايات الأميركية، لكن تطور الأمر ليصبح بذلك نحو 90% من العلامات التجارية الأجنبية من أوروبا لاسيما إسبانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا ومن الشرق الأوسط.