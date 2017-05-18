كيف ستخلق "الصناعات العسكرية" فرصا استثمارية بالسعودية؟

توقع رئيس شركة Tradekey.com، وليد أبا الخيل، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن يخلق تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية فرصا استثمارية متعددة خاصة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أبا الخيل "الإعلان عن تأسيس شركة للصناعات العسكرية خطوة مهمة جدا، برهنت على أن الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية حريصة على تنفيذ رؤية 2030 بشكل دقيق ومنها توطين الصناعات العسكرية وستكلل بالنجاح عندما يوضع برنامج لخلق شركات صغيرة ومتوسطة مساندة".

وأوضح أبا الخيل أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب الأدوار المطلوبة منها يتطلب توضيح هذه الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين حتى تقوم هذه الصناعات بشكل احترافي لتتناغم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأم، وحتى تلبي احتياجات الشركة الأساسية، خاصة وأن نوع هذا الاستثمار وحجمه سيخلق عددا كبيرا جدا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونتمنى أن تكون مرتبة ولا تترك للمستثمرين كل على حدة للحيلولة دون اختيار المستثمرين بين هذه الفرص عشوائيا".

وقال أبا الخيل "عندما يتم تحديد 100 أو 200 فرصة استثمارية، وحجم الاستثمار المطلوب ونوع النشاط والشركات الأجنبية التي يمكن أن تساعد هذه الشركات الصغيرة سيسهل تأسيس الشركات الصغيرة، ومن الممكن أن يساهم صندوق الاستثمارات بجزء من هذه الشركات، كما يمكن أن تطرح هذه الشركات في سوق نمو لتوفير التمويل اللازم".