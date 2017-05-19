تراجع قياسي بفائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الفائض المعدل في ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تراجع قليلا في مارس/آذار لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

وانخفض الفائض المعدل لأخذ العوامل الموسمية وأيام العمل في الحسبان إلى 34.1 مليار يورو من 37.8 مليار في الشهر السابق حين بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتشير البيانات غير المعدلة لارتفاع الفائض إلى 44.8 مليار يورو من 27.8 مليار بفعل زيادة حادة في فائض تجارة السلع والخدمات.

وعلى مدى 12 شهرا، زاد فائض المنطقة التي تضم 19 دولة إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% قبل عام.