رئيس سوفت بنك سيشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين بالرياض

بعد نحو ستة أشهر من زيارة ماسايوشي سون رئيس #مجموعة_سوفت_بنك لقصر دونالد #ترمب في مانهاتن، والتي أبهجت المستثمرين، من المنتظر أن يلحق أغنى رجل في اليابان بصديقه ترمب في زيارة السعودية مع قيام الرئيس الأميركي بأولى جولاته الخارجية منذ توليه منصبه.

يسافر سون، رئيس مجموعة سوفت بنك اليابانية، إلى الرياض السبت، حيث من المتوقع أن يعلن عن إتمام أول جولة تمويلية لما سيكون أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، والمدعوم من صندوق الثروة السيادي السعودي وشركة آبل.

ويتزامن ظهور سون في العاصمة السعودية مع زيارة ترمب للمملكة.

وقد أسست مجموعة سوفت بنك بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي صندوق "رؤية سوفت بنك" البالغة قيمته 100 مليار دولار في أكتوبر الماضي وسيضخ صندوق الاستثمارات العامة 45 مليار دولار فيه.

ومن بين المستثمرين في الصندوق أيضا، Apple وQualcomm ورئيس مجلس إدارة Oracle كما تعتزم مبادلة استثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار فيه.

ويصف سون الصندوق بأنه ضروري لاستعداد سوفت بنك للتدفق الشديد للبيانات، والذي يتوقع الملياردير الياباني حدوثه في وقت يتزايد فيه إضفاء الطابع الرقمي على الاقتصاد العالمي.

وقال سون في فبراير "صندوق رؤية يضع إطار عمل لسوفت بنك للنمو خلال المئة والمئتين والثلاث مئة عام القادمة. السنوات العشر المقبلة ستكون الوقت المناسب لي كي أضع الخطة موضع التنفيذ بينما أجهز من يخلفني".

ومن المقرر أن يحضر سون منتدى للرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية في الرياض غدا السبت، والذي سيقام على هامش زيارة ترمب، وفق ما تظهره قائمة الحضور.

وامتنع متحدث باسم #سوفت_بنك عن التعليق على جدول أعمال سون.

وكان سون من أوائل المليارديرات والقادة الآسيويين الذين أثنوا على ترمب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر بعد حملة ركزت بقوة على الأمن الوطني وحماية الوظائف الأميركية.

ولا توجد تفاصيل كثيرة عن تعهد سون لترمب باستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة، لكنه يتماشى مع وعود ترمب الانتخابية بتعزيز نمو الاقتصاد عبر إبرام صفقات مع شركات منفردة بدلا من الاتفاقات التجارية المعقدة.

وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك بعد اجتماع سون في ديسمبر مع ترمب والإعلان عن استثماره.