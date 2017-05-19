هذه أهداف منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي

تحتضن العاصمة السعودية الرياض منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأميركي الأول، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة.

وسيحضر المنتدى الذي يعقد تحت شعار "شراكة للأجيال" عدد من الوزراء من السعودية وكبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات وصناديق الاستثمار في المملكة والولايات المتحدة الأميركية.

ويهدف منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأميركي الأول 2017، إلى استشراف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من 80 عاماً في قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع والصناعات والبنية التحتية.

وسيركز المنتدى على توسيع نطاق التجارة بين البلدين للمساهمة في توطين الوظائف وخلق فرص عمل جديدة في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وكجزء من التزام الرئيس ترمب بتوفير فرص عمل للمواطنين الأميركيين.

وسيتم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في المنتدى، إضافة إلى منح الفرص للمزيد من الشركات الأميركية للدخول وزيادة حجم الاستثمار في السوق السعودي.