سبكيم:اللقاء الأميركي السعودي"تاريخي" للتكامل الاقتصادي

وصف الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم أحمد العوهلي المنتدى السعودي الأميركي للرؤساء التنفيذيين بـ"اليوم التاريخي" في لقاء أقوى اقتصاديات العالم "أميركا" مع السعودية أقوى اقتصاد بالشرق الأوسط، لافتاً إلى التكامل الكبير بين الاقتصادين على الصعيد التجاري والصناعي.

ولفت العوهلي في حديث خاص مع "العربية" إلى أنه قد جرت 4 طاولات مستديرة، تركّز النقاش فيها على تشجيع الاستثمار والتعاون بين أميركا والسعودية. وخرجت بتوصيات جديدة مبدئية تنتظر آليه عمل لتطبيقها حيث إن "تعزيز التعاون بين البلدين أمراً ضرورياً في الوقت الراهن لاستقرار السلم والاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية 2030".

وشدد على البيئة الاستثمارية الممتازة في المملكة والأنظمة والقوانين وحوافز التصدير والاستيراد في تدريب وتنمية الموارد البشرية.

وقال إن أي استثمار مجدٍ في السعودية لا بد أن يخطط له للاستهلاك المحلي والتصدير للأسواق العالمية.

وأضاف: "لمسنا اهتماماً من قبل الشركات الأميركية لاسيما في قطاع الصناعات العسكرية وقطاع اللوجستيك والخدمات".