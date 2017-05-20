الجاسر: كثير من الفرص الاستثمارية مع شركات أميركية

قال المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية #صالح _الجاسر، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأميركي الأول 2017، إن المنتدى سادته أجواء التفاؤل حيث حضر كبار الرؤساء التنفيذيين في أميركا، وتوجد اهتمامات مشتركة من الطرف السعودي للاستثمار في أميركا ومن الطرف الأميركي للاستثمار في السعودية.

وقال الجاسر إن مثل هذه الاجتماعات تفتح المجال أمام الكثير من الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل ما شهده المنتدى من حسن التنظيم والصراحة والمباشرة البعيدة عن الصحافة، وقد لاحظت في عيون المشاركين السعوديين الكثير من الثقة والفخر وفي عيون المستثمرين الأميركيين الانبهار بما يجري".

وفيما يتعلق بالخطوط السعودية قال الجاسر إنها تمضي في خطتها للتحول وتسارع خطواتها للخصخصة، خاصة أن هناك 5 أركان تركز عليها من بينها ركيزة النمو، حيث من المستهدف زيادة عدد الضيوف من 28 إلى 45 مليون، وأسطول بـ200 طائرة في 2020، وقد شهد العام الماضي دخول 28 طائرة جديدة، وسيرتفع العدد لـ30 طائرة.

وأشار إلى أن الركيزة الثالثة هي زيادة الكفاءة التشغيلية، والرابعة موائمة المنتجات مع الشرائح المحددة، والخامسة هي عامل الحوكمة والإدارة المالية والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.