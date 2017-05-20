الجدعان: مبادرات وشراكات سعودية أميركية تطلق اليوم

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مقابلة مع قناة "العربية" إن منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأميركي الأول 2017 يؤكد على العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف الجدعان أن المنتدى ضم شركاء جدداً وشركاء يعرفون السوق السعودية.

وأوضح الجدعان أن مجموعة كبيرة من المبادرات ستطلق اليوم تباعاً.

وأشار الجدعان إلى وجود عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين الذين لديهم استثمارات في السعودية، ويعرفون السعودية جيداً ضمن المشاركين في المنتدى، ويوجد اهتمام خاصة مع تغير الأنظمة المتعلقة بالاستثمار في المملكة، وتوفير المعلومات دوريا، وكذلك توفير مستوى عال من الشفافية.

وقال الجدعان "تحدثنا عن التخصيص والتمكين والرخص الجديدة ومجموع كبير من المبادرات سنرى المزيد منها تباعاً اليوم".