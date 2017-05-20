السعودية: توطين 50% من مشتريات الأسلحة بـ 2030

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن إعلان شركة سعودية لصناعة الأسلحة، يأتي من أجل تحقيق هدف توطين 50% من مشتريات الحكومة من الأسلحة في العام 2030.

وأضاف الجدعان في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من الوزراء السعوديين بالرياض، أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي "شملت التركيز على خلق الوظائف، ونقل التقنية وليست فقط اتفاقيات شراء للأسلحة".

من جهته قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، إن الحكومة حددت هدفا بخفض البطالة إلى 7% في عام 2020، بجانب استهداف زيادة المحتوى المحلي في الصناعات السعودية.

واعتبر أن الإعلان عن شركة الصناعات العسكرية، والاتفاقيات في قطاع التعدين والقطاع الصناعي، تعكس حرص الحكومة على رفع المحتوى المحلي في الصناعات السعودية والمساعدة على إيجاد الوظائف.