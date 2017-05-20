بالأرقام تعرف على شركة الصناعات العسكرية السعودية

من المنتظر أن توفر الشركة السعودية للصناعات العسكرية عشرات الآلاف من الوظائف والمئات من الفرص الاستثمارية سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة الخميس، عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وتمثل الشركة الجديدة مكوناً هاماً من مكونات #رؤية_المملكة_2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع #الصناعات_العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.

وتستهدف خطوة تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية توطين 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في 2030، و14 مليار ريال المساهمة المباشرة للناتج المحلي.

وسيتم تخصيص 6 مليار ريال للبحث والتطوير.

ومن المنتظر أن توفر 40 ألف وظيفة مباشرة، و30 ألف وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى 40 ألف فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.

كما ستخلق الشركة السعودية للصناعات العسكرية المئات من #الشركات_الصغيرة_والمتوسطة.