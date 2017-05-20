السليمان للعربية: شراكات سعودية أميركية بسلاسل التوريد

كشف غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، عن عقد شراكات مع الجانب الأميركي، في مجال تطوير التعاون في "سلاسل التوريد والإمداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وقال السليمان في مقابلة مع "العربية"، إن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من أجل "تعزيز التعاون مع الشركات الأميركية الكبرى، التي ستقوم الهيئة بالتنسيق معها من أجل التعريف بالنماذج السعودية القادرة على العمل مع تلك الشركات".

وأشار إلى أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خلق الوظائف، ودعم توسعات الشركات الكبرى، موضحا أن دور الهيئة سيتلخص في المرحلة الأولى في تسهيل الشراكات للشركات السعودية القادرة على أن تشكل جزءا من سلاسل التوريد للشركات الأميركية العاملة في السعودية.