الشراكة السعودية الأميركية تتحول للاستثمارات المستدامة

وصف الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، انعقاد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الأول، بأنه سيأتي بشراكات متميزة، وصفحة جديدة من الشراكات، ستمثل التحول من التعاون النفطي إلى توثيق شراكات أكثر استدامة، وأكثر تنوعاً.

وقال البوعينين في مقابلة مع "العربية" إن منح الترخيص لـ 19 شركة أميركية بملكية كاملة في السعودية، يؤكد اهتمام الجانبين في تعزيز الشراكات المستدامة، وخلق الفرص في قطاعات مهمة واعدة ستجلب فرصاً عالية الجاذبية للاستثمار.

ونوه بأن الوفد الاقتصادي المرافق لزيارة الرئيس دونالد ترمب، والذي يضم ممثلين كباراً عن كبريات الشركات الأميركية وأهمها، يعكس الحرص على ترسيخ وإطلاق العديد من الشراكات التي ستعزز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتفتح آفاقا أرحب لهذا التعاون.

وتوقع أن يجري الإعلان عن شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص "ستكون مفاجئة للجميع من خلال فتح الاستثمارات وخلق فرص جديدة".