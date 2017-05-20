الصندوق السعودي: التحول للاستثمار الخارجي تدريجياً

قال العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان اليوم السبت، إن الصندوق السيادي سيعزز استثماراته الخارجية لكن بشكل تدريجي فقط.

ومن المعتقد أن إجمالي أصول الصندوق نحو 183 مليار دولار وأكثر من 90 بالمئة من محفظته الحالية داخل السعودية ومعظمها في شكل حصص بشركات شبه حكومية.

لكن الصندوق ينوي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت العام الماضي استثمار المزيد في الخارج لنقل التكنولوجيا إلى الصناعات السعودية وتعزيز العائد على الاحتياطيات المالية للمملكة التي تحاول تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

وأبلغ الرميان مؤتمرا لكبار المسؤولين التنفيذيين لشركات أميركية وسعودية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض "التحول إلى الاستثمار الخارجي ينبغي أن يكون تدريجيا."

وأضاف أن الصندوق سيضخ الأموال في الخارج بعدد من المحافظ الاستثمارية العالمية وأدوات الدخل الثابت بينما سيستثمر محليا في مشاريع لتطوير الصناعات بما ينسجم مع الإصلاحات الاقتصادية السعودية.