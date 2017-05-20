الفالح: توطين الصناعات القائمة وإنشاء أخرى جديدة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح في مقابلة مع "العربية" أن المحور الأهم في زيارة الرئيس الأميركي، توطين الصناعات السعودية القائمة، وإنشاء صناعات جديدة، مثل الصناعات العسكرية.

ولفت الفالح إلى أن كبرى الشركات الأميركية استجابت لدعوتنا رغم ضيق الوقت، حيث لدينا أكثر من 50 شركة أميركية تمثل عصب الاقتصاد الأميركي.

ووصف الفالح منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي بـ"اليوم التاريخي" ، لكون اختيار المملكة لاحتضان هذه القمم له دلالة على أهمية العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وعاد ليؤكد أن أهمية هذا المنتدى يكمن في توطين صناعات سعودية قائمة، والتي تحتاج لدعم مثل إمدادات الطاقة وإطلاق صناعات عسكرية جديدة حيث سيتم اليوم توقيع 4 مذكرات تفاهم في هذا المجال.

كما سنشهد على توقيع صفقات وشراكات في مجال التقنية ومجالات الابتكار وريادة الأعمال والشباب في المملكة.