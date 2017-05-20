بالأرقام.. أميركا أكبر اقتصاد في العالم

تعتبر الولايات المتحدة الأميركية صاحبة مجموعة من الألقاب، تضعها في مقدمة الاقتصادات العالمية، حيث تعتبر أكبر سوق استهلاكي، وثاني أكبر قوة شرائية في العالم.

كما تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصنع في العالم، وتمثل السلع المصنعة 50% من الصادرات، وتحتوي على أكثر 5 شركات ابتكارا في العالم، وكذلك أكبر 5 شركات من حيث القيمة السوقية.

ويعد الدولار أكثر عملة يتم تداولها، بالإضافة لكونه العملة الاحتياطية الأولى.

وفيما يتعلق بالأسواق العالمية تعتبر بورصة نيويورك الأكبر عالمياً، كما تمتلك أميركا أكبر احتياطي ذهب في العالم.