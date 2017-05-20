تعرف على أبرز 15 اتفاقية بين السعودية وأميركا

وقعت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقيات ومذكرات تعاون اقتصادية غير مسبوقة بقيمة 280 مليار دولار، يتوقع منها خلق مئات آلاف الوظائف في البلدين بالسنوات المقبلة.

وجرى توقيع الاتفاقيات في الرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس دونالد ترمب، الذي يقوم بزيارة تاريخية للرياض، برفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع يضم رؤساء الشركات الأميركية العملاقة. وبالجانب المالي كانت أبرز اتفاقية بين عِملاق إدارة الأصول "بلاك ستون" وصندوق الاستثمارات العامة. ويتوقع أن ترتفع قيمةُ الصفْقات إلى 350 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وتتلخص أبرز 15 اتفاقية بين الجانبين:

• أرامكو السعودية: اتفاقيات بـ 50 مليار دولار مع شركات أميركية.

• جنرال إلكتريك وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار بالصناعة والتعدين.

• ريثيون العربية ستطور أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الذكية بالسعودية.

• إكسون موبيل وسابك: اتفاقات مشاريع إنتاج مواد بتروكيماوية.

• لوكهيد مارتن: دعم تجميع 150 طائرة هليكوبتر بلاكهوك اس-70 بالسعودية.

• جنرال داينامكس ستعزز توطين تصميم وتصنيع ودعم العربات القتالية المدرعة.

• تصميم منصات حفر بحري بـ 7 مليارات دولار مع شركة روان.

• نابورز توسع نطاق مشروع مشترك بالحفارات النفطية بـ 9 مليارات دولار.

• أرامكو وناشونال أويلويل: مشروع مشترك جديد بـ 6 مليارات دولار.

• ويذرفورد: مشاريع بملياري دولار لتوطين سلع وخدمات حقول النفط.

• داو كيميكال: بناء منشأة لإنتاج البوليمرات ودراسة مشاريع أخرى.

• مكديرموت: مذكرة بـ 2.8 مليار دولار لتوطين سلع وخدمات أرامكو.

• هانيويل: مذكرة بـ 3.6 مليار دولار لمشاريع مع أرامكو.

• اتفاق شراء طائرات بين الخطوط السعودية وبوينغ.

• جاكوبز إنجنيرينج: مذكرة تفاهم بـ 250 مليون دولار بمشاريع نفطية.