رئيس إنفستكورب: السعودية السوق الأكبر لجذب الاستثمارات

وصف محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة إنفستكورب، سوق السعودية بأنه "الاقتصاد الأكبر جذبا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط"، معرباً عن تطلع الشركة إلى الفرص الواعدة في المملكة.

وقال العارضي في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأميركي الأول 2017 بالرياض، إن التجمع التاريخي الكبير بين الشركات الأميركية والسعودية، يعد بشراكات استثمارية غير مسبوقة.

وينعقد المنتدى الأول من نوعه على هامش الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض.

وعبر عن تطلع إنفستكورب، إلى الاستثمار في الفرص التي يخلقها برنامج التحول الوطني في السعودية، ورؤية المملكة 2030، مؤكداً أن 75% من أموال إنفستكورب بصناديق التحوط تأتي من استثمارات أميركية.

وقال إن الفرص في السعودية تتركز في عدة قطاعات منها "الرعاية الصحية والتعليم الخاص" مؤكداً أن إنفستكورب تتطلع لعمل صندوق للرعاية الصحية يركز على السعودية ودول الخليج.

وأشار إلى "استثمارات إنفستكورب بقيمة 15 مليار دولار في العقار وصناديق التحوط في الولايات المتحدة"، مؤكداً أن هذه الاستثمارات أوجدت نموذجاً فريداً للاستثمارات الأميركية الخليجية، بخبرات امتدت لـ 35 سنة.

وقال: "لدينا خبرات في السوق الأميركي، ومنذ شراء شركة تيفاني والتي كان الرئيس دونالد ترمب بنفسه آخر المنافسين عليها وقمنا بالاستحواذ عليها"، موضحاً أن إنفستكورب أوجدت جسرا للاستثمار المتبادل بين أميركا والخليج، ويمكن للشركة المساعدة في نماذج التخصيص في السعودية ودول الخليج ومع المؤسسات المالية.