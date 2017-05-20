رئيس "رؤية سوفت بنك" للعربية: جمعنا 93 مليار دولار

أعلن راجيف ميزرا، الرئيس التنفيذي لصندوق "رؤية سوفت بنك" جمع 93 مليار دولار من إجمالي 100 مليار دولار هي رأس المال المستهدف، مؤكدا عزم الصندوق إغلاق الاستثمار برأسماله خلال 6 أشهر.

وقال ميزرا في لقاء مع "العربية" بمنتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأميركي الأول 2017 بالرياض: "لقد أتممنا الاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صندوق رؤية سوفت بنك والذي ستبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، منها 28 مليار دولار من سوفت بنك، و45 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، و15 مليار دولار من مبادلة ومبالغ استثمارية من شركات أخرى مثل أبل وFoxcon وqualcom وsharp وغيرها".

وأشار إلى وجود "بعض الاستثمارات ضمن سوفت بنك التي كانت جيدة جدا كالاستثمار في Arm holding في يونيو الماضي، وستحولsoft bank حصة في Arm holding إلى الصندوق بنفس السعر الذي استحوذت فيه عليها قبل عام في يونيو 2016".

وقال إن "سوفت بنك استثمر في ديسمبر بشركة إنفيديا وقيمتها الآن هي أعلى مما استثمرناها في البداية، وسيتم نقلها إلى الصندوق، إضافة إلى استثمارات أخرى"، موضحا أن نقل الأصول سيجري بنفس سعر شرائها، وعبر عن اعتقاده بأن "قيمة هذه الاستثمارات أعلى مما استثمرناها".

وعن قيمة الاستثمارات الكاملة في Arm ستكون 8 مليارات دولار من Arm، ما يشكل نسبة 25% فيها، إضافة إلى 5 إلى 6 مليارات دولار من استثمارات أخرى.

وكشف ميزرا أن مجموعة سوفت بنك مستثمر طويل الأجل، وتربط بين الشركات التي تستثمر بها من خلال نظام يجمع كل الشركات، موضحا أن المجموعة تحرص أن يكون العائد الاستثماري السنوي 30%، على الأقل.



وقال "نساعد الشركات التي نستثمر بها من من خلال ربطها بنظام يجمعها مثل sprint وAlibaba، وعندما أقول سوفت بنك، أعني أيضا الـ28 مليار دولار التي تستثمرها المجموعة بالصندوق، أي استثمار يفوق حجمه 100 مليار دولار، وهو تقريبا كل استثمار نقوم به، يجب أن يندرج تحت صندوق رؤية سوفت بنك، إلا في حال لم يرغب به المستثمرين بالصندوق. وبالتالي نظام سوفت بنك المكون من محفظة مليئة بالاستثمارات حول العالم يساعد المحافظ بأن يصبحوا شركات عالمية، وبأن يصبحوا عملاء لهذه الشركات".

وفيما يخص التعاون مع صندوق الاستثمارات قال ميزرا "نحن تعاوننا مع صندوق الاستثمارات العامة خلال الأشهر الـ6 الأخيرة لهيكلة صندوق رؤية سوفت بنك. وسيكون في المجلس الاستشاري، بالتالي سنتواصل معه كل بضعة أسابيع".

وقال "سيكون هناك 10 إلى 12 مستثمرا في الصندوق، وقام 6 أو 7 مستثمرين بالتوقيع، من بينهم apple وoracle وfoxconn وqualcomm وغيرهم. ومعظهم سيكونوا مستثمرين نشطين. ونتطلع للاستثمار في جميع الجوانب المتعلقة بالبرمجيات إن كان في قطاع الخدمات المالية أو الصناعة أو حتى علوم الحياة التي تستخدم كم كبير من البيانات لكشف ومعلاجة الأمراض. أثر التكنولوجيا على الرعاية الصحية والخدمات المالية ضخم، بالتالي، ننظر إلى جميع القطاعات التي ستخربها ستؤثر بها التكنولوجيا".