الشراكة السعودية الأميركية تعزز قدرات القطاع الخاص

قال الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن تخفيف القيود التنظيمية على القطاع الخاص يأتي متماشيا مع رؤية السعودية 2030، معربا عن اعتقاده بأن التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية سيجلب المزيد من الانفتاح على الاستثمار الخارجي من القطاع الخاص.

وأضاف العلمي في مقابلة مع "العربية" أن منح التراخيص الصناعية في السعودية، أصبح يستغرق يوما واحدا بدلا من 19 يوما في السابق، كما أن منح التراخيص للاستثمار لا يستغرق سوى يوم واحد، وهي من أهم المزايا التي سيتمتع بها الجانبان.

وأشار إلى منح 23 ترخيصا إلى 23 شركة أميركية، معتبرا أن هذا الوضع الاستثنائي يعكس خصوصية العلاقة المشتركة، وأن التعامل التجاري سيشهد تعاونا غير مسبوق، كما أن المملكة بالمرتبة الـ 11 في تمويل السندات الأميركية، بجانب الزخم التجاري بين البلدين.