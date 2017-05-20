شراكة بين"ريثيون" و"الشركة السعودية للصناعات العسكرية"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الدخول بشراكة استراتيجية، وتأسيس شركة جديدة، مع شركة "ريثيون" الأميركية المدرجة في بورصة نيويورك، وذلك للتعاون في مشاريع الدفاع وتطوير التكنولوجيا.

وكجُزء من هذه الاتفاقية سيتمُ تأسيس شركة ريثيون العربية، المملوكة بالكامل لشركة ريثيون، والتي من شأنِها العملُ على تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية المختلفة للمملكة.

وستتخذ الوَحدة الجديدة من الرياض مقراً لها، ومن المتوقع أن تتولى مسؤولية إدارة البرامج المحلية، وقدرات خاصة بالمصادر والإمدادات، وتعزيز الوصول إلى المتعاملين، والمساءلة المركزية.

وسيكون لهذه البرامج تأثير إيجابي على الاقتصادين السعودي والأميركي، بما في ذلك خلق فرص عمل.