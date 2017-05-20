لهذه الأسباب.. اقتصاد أميركا الأكبر في العالم

يحمل لقب الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم معاني أكبر من أن الولايات المتحدة لديها أعلى ناتج محلي إجمالي قارب 19 تريليون دولار العام الماضي، فهي أيضا حاضنة لأكبر سوق استهلاكي في العالم، بالتالي، ثاني أكبر قوة شرائية.

ويبقى اقتصاد الولايات المتحدة الخيار الأول للمستثمرين الأجانب، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2014 نحو 3 تريليونات دولار، وفقا لأحدث تقرير أصدرته منظمة الاستثمار الدولي.

ويعتبر قطاع التصنيع أحد أهم القطاعات التي تدعم أكبر اقتصاد في العالم، والولايات المتحدة تعد ثاني أكبر مصنع في العالم بعد الصين، حيث تبلغ مساهمة هذا القطاع تريليوني دولار سنوياً، وتمثل السلع المصنعة نصف الصادرات الأميركية.

وأبرز المنتجات التي تصنعها الولايات المتحدة، هي: المنتجات البترولية المكررة والشاحنات الخفيفة إلى جانب المستحضرات الصيدلانية والطائرات والسيارات، وتستحوذ شركات التصنيع على 77%، من إجمالي إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير، ما يساهم في الابتكار بشكل كبير.

وفي الواقع أظهرت قائمة فوربس لأكثر 25 شركة ابتكاراً لعام 2016، كما أن أكثر 5 شركات ابتكاراً في العالم هي شركات أميركية، ومن بين القائمة، 16 شركة كانت أميركية.

والشركات الأميركية، بالأخص العاملة في التكنولوجيا، تتصدر قائمة أكبر الشركات حجما من ناحية القيمة السوقية، وهي ألفابيت وأمازون وآبل وفيسبوك مايكروسوفت، علما أن إجمالي أرباحها في الربع الأول بلغت 25 مليار دولار.