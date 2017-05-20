أكوا باور:الرؤية الواضحة للتخصيص تحفز المستثمر الأميركي

قال رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد ابو نيان أن الرؤية الواضحة للخصخصة سواء في قطاع الكهرباء أو تحلية المياه تشجع على جذب المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.

وأوضح ابو نيان، في لقاء مع "العربية" على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الأول، أن تحسن البيئة الاستثمارية في المملكة يشجع الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى الفرص الكبيرة المتوافرة أمام الشركاء الأميركيين في الدخول بقطاع الخصخصة سواء في إنتاج الكهرباء أو تحلية المياه.

ونوه بأن الفرص التي تقدمها السعودية غير متوفرة عالميا، مشيراً إلى الفرص على المدى البعيد لتصدير الطاقة الكهربائية من المملكة إلى الدول المجاورة وبقية الدول العالم، حيث إن السعودية تنتج الكهرباء لتغطية الطلب المحلي، الذي ينمو من 3 إلى 7% سنوياً.

وأشار إلى أن برنامج التخصيص ضخم جداً يقدر بنحو 70 غيغاوات للطاقة الكهربائية ، تصل إلى 100 غيغاوات في 2030. وأكثر من 6 مليون متر مربع لتحلية المياه، على أن تصل إلى 10 ملايين متر مربع في 2030.