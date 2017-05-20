اتفاقيات بـ 280 مليار دولار بين السعودية وأميركا

وقعت المملكة العربية السعودية، اتفاقيات ومذكرات تعاون اقتصادية بقيمة 280 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يقوم بزيارة تاريخية للرياض.

وينتظر من الاتفاقيات الموقعة توفير مئات آلاف الوظائف في البلدين. وتبلغ قيمة الاتفاقيات الموقعة في مجال الدفاع لتعزيز المحتوى المحلي 110 مليارات دولار.

وعلى صعيد الشق المالي، جرى توقيع اتفاقيات لصندوق الاستثمارات السعودي "PIF" للاستثمار في البنية التحتية الأميركية من العوائد المحققة بعد طرح أرامكو المرتقب في 2018.

وجرى توقيع اتفاقية سعودية - أميركية تتعلق بصندوق "رؤية - سوفت بنك".

وتجذب عمليات الخصخصة اهتماما كبيرا من المستثمرين الأجانب، كما أن منتدى الرؤساء التنفيذيين شهد تبادلاً للأفكار حول الاستثمار المتبادل.

وأبرمت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات. وقالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية إنها وقعت اتفاقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أميركية.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن الصفقات المبرمة مع جميع الشركات تتجاوز 200 مليار دولار. وبعض الصفقات سبق الإعلان عنها من قبل وبعضها مذكرات تفاهم تتطلب مزيدا من المفاوضات كي تتبلور. وأعلنت جنرال إلكترك عن اتفاقيات ومذكرات بقيمة 15 مليار دولار.