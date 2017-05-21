اليونان تطالب دائنيها بالإسراع بخفض قيمة الديون

حضت اليونان دائنيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اعتماد تدابير لتخفيف ديونها بعدما "أوفت أثينا بالتزاماتها" عبر إقرار تدابير تقشف جديدة، فيما أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية قرب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وتسبق الدعوة اجتماعا لوزراء المال بمنطقة اليورو في بروكسل، حيث تأمل اليونان الإفراج عن شريحة أخرى من القروض، والحصول على التزامات واضحة بشأن تدابير من شأنها أن تساعد في تسديد دينها العام الضخم (179% من إجمالي الناتج المحلي).

وقال وزير المال اليوناني اوكليدي تساكالوتوس في بيان نشرته الوكالة الرسمية إن "بلادنا أوفت، من خلال اعتماد تدابير جديدة في البرلمان اليوناني، بالتزاماتها كاملة وفي الوقت المحدد". وأضاف "لم تعد ثمة أعذار لمزيد من المماطلة حول مسألة تخفيف الديون".