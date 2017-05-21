بالأرقام.. 75 ألف وظيفة بالاتفاقيات السعودية الأميركية

وقعت السعودية وأميركا، على هامش الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الرياض، 31 اتفاقية، تتضمن شراكات بقيمة 280 مليار دولار. ويتوقع من المشاريع المتضمنة بالاتفاقيات توفير 75 ألف وظيفة بالسعودية، بجانب آلاف الوظائف بالولايات المتحدة.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة بين 11 شركة سعودية مع 26 شركة أميركية، مجالات الدفاع والاستثمارات المتبادلة ونقل التقنية، وسترتفع قيمة الصفقات إلى 350 مليار دولار خلال السنوات الـ 10 المقبلة. كما يتوقع أن تخلق أبرز الشراكات وظائف بقطاعات ومشاريع داخل السعودية منها:

• 38 ألف وظيفة من مشروع نقل التقنية مع "آي بي إم".

• 23 ألف وظيفة باتفاقيات الصناعات العسكرية.

• 13 ألف وظيفة متوقعة من اتفاقيات مع أرامكو السعودية.

• 1000 وظيفة من اتفاقيات بالطاقات المتجددة.

• 1000 وظيفة من اتفاقيات الصحة.

تفاصيل 13 ألف وظيفة ضمن اتفاقيات أرامكو السعودية:

• 300 وظيفة مع شركة جاكوبس إنجينيرينغ.

• 3000 وظيفة بمشاريع شركة ناشيونال أويل ويل فاركو.

• 750 وظيفة من مشاريع جنرال إلكتريك.

• 1000 وظيفة بمشاريع شركة روان.

• 1000 وظيفة مع شركة نابورس.

• 1000 وظيفة مع شركة ماكديرموت.

• 200 وظيفة مع شركة هانيويل.

• 2600 وظيفة مع شركة شلمبرجير.

• 750 وظيفة مع شركة هاليبرتون.

• 900 وظيفة مع شركة ويذرفورد.

• 600 وظيفة مع شركة بيكر هيوز.