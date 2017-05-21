خبير: الشراكات الأميركية نقلة "نوعية" لاقتصاد السعودية

وصف نائب الرئيس لشركة سعودي سكوب للدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية، عبدالله الربدي، الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الشركات الأميركية بـ"التاريخية"، مشيراً إلى انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد السعودي وتحوله إلى اقتصاد مصنع ومدر.

وأوضح الربدي في مقابلة مع "العربية" أن تطبيق هذه الاستثمارات يحتاج إلى جدول زمني قد يمتد إلى 10 سنوات، يترافق مع تنفيذ الجهات الحكومية ورش عمل ولجاناً مشتركة لتوعية القطاع وتوجيهه لاغتنام الفرص والبحث عن شركاء مناسبين، وتنمية القدرات البشرية، وتوفير مصادر التمويل.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تتمحور حول 3 محاور رئيسية: مشاريع مشتركة، استثمار ومشتريات.

وقال: "لم تتضح الرؤية بعد أمام مستثمري القطاع الخاص، نحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 أو 6 أشهر لتجهيز القطاع الخاص وتنمية القدرات البشرية".