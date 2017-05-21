صعود الأسهم السعودية بعد اتفاقيات بـ280 مليار دولار

اتفاقاتٌ غير مسبوقة شهِدتها اجتماعاتُ الجانب السعودي والأميركي على هامش الزيارة التاريخية لترمب، بقيمة 280 مليار دولار، تشمل مجالات الدفاع والاستثمارات المتبادلة ونقل التقنية.

وسترتفع قيمةُ هذه الصفقات إلى 350 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهد اليوم الأول لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية توقيعَ الرؤية الاستراتيجية المشتركة السعودية الأميركية، وتم توقيعُ أكثرَ من 30 اتفاقية بـ280 مليار دولار.

وشهد مؤشر السوق السعودية مكاسب بنحو 0.76%، عند الإغلاق متجهاً إلى عتبة الـ 7 آلاف نقطة، وبقيم تداولات تجاوزت 3 مليار ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم تبوك الزراعية 5.53% وجاء سهم تكوين بالمرتبة الثانية بـ3.89%، وشهد سهم "معادن" نشاطاً واضحاً، وارتفع بنسبة 1.86%.

ووقع صندوق الاستثمارات العامة على اتفاقيتين، الأولى مع مجموعة سوفت بنك لتأسيس صندوق "رؤية سوفت بنك"، أما الثانية مع بلاك ستون وهو أكبر شركة أميركية للملكية الخاصة، من أجل الاستثمار في صندوق للاستثمار بالبنى التحتية.

أما الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة، فوقعت "سابك" اتفاقيةً مع "إكسون موبيل"، كما وقعت أرامكو السعودية اتفاقيات مع 11 شركة أميركية، من بينها National Oilwell Vargo و Halliburton و GEالتي أيضا وقعت اتفاقيات في مجال الاستثمارات الصحية.

كما شهد المنتدى يوم أمس توقيع معادن على 3 اتفاقيات مع Alcoa و Mosaic وFluor.

كما تم توقيعُ اتفاقياتٍ بشأن مشاريع الرقمنة والاستثمارات العقارية.

أما في مجال النقل الجوي، فوقعت الخطوط السعودية الخليجية على اتفاقيات شراء طائرات مع "بوينغ".